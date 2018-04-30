Фотопроект под девизом: "Каждая кормящая мать должна чувствовать себя богиней".

Сара Мернейн, австралийский фотограф, недавно родила второго ребенка и захотела подольше кормить его грудью. Однако она довольно быстро столкнулась с негативной реакцией со стороны общества, ее заставили стыдиться того, что она кормит ребенка грудью на публике. И тогда Саре пришла идея создать фотопроект о грудном вскармливании (The Australian Breastfeeding Project) под девизом: "Каждая кормящая мать должна чувствовать себя богиней". "Когда я начала проект, то хотела показать, что главное — это духовная близость и сестринство". Теперь фотограф признается, что хочет разрушить негативные стереотипы, которые окружают такое естественное и необходимое явление, как кормление молоком.