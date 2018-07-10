Кто не хотел бы жить в 70-х и 80-х годах? Однако мы часто забываем, что наши родители росли в то время, где мы сейчас хотим оказаться, и являлись основоположниками многих трендов.

Кто не хотел бы жить в 70-х и 80-х годах? Однако мы часто забываем, что наши родители росли в то время, где мы сейчас хотим оказаться, и являлись основоположниками многих трендов. В последнее время в сети все большую популярность набирают фотографии, глядя на которые становится очевидно, что наши родители были самыми крутыми!