В каждом кадре – беззаботное детство, искренняя радость и трогательная история семьи.

Ален Лебуаль (Alain Laboile) – скульптор, фотограф и отец шестерых детей. Родился 1 мая 1968 года в Бордо. В 2004 году ему нужно было собрать портфолио своих скульптурных работ, поэтому Ален приобрёл фотоаппарат и вскоре увлёкся макрофотографией. А позже направил объектив на своё растущее семейство и создал успешную серию необыкновенно тёплых снимков под названием «Семья» (La Famille). Лебуаль живёт с женой и детьми в провинциальной местности на юго-западе Франции. Его непостановочные чёрно-белые фотографии многим зрителям навевают тёплые воспоминания о собственном детстве. «В своих фотоработах я воспеваю и документирую нашу семейную жизнь: жизнь на краю мира, где встречаются вневременность и универсальность детства...», – говорит фотограф.