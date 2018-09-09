Есения Медина готова тратить много денег, чтобы они с дочерью были похожи.

39-летняя Есения Медина, из города Ла-Пуэнт, штат Калифорния, тратит тысячи долларов на наряды для своей 10-летней дочери Кики (Моник), подбирая их так, чтобы они были как две капли воды похожи на ее собственные или максимально к ним приближенные. Если мамаша по какой-то причине не может купить одинаковую одежду, то она сама шьет для Моник мини-версии своей одежды. Годовалого сына, Мисаэла, Медин старается рядить подобным образом.