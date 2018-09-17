Дэйв Энгледоу - фотограф, который делает нереально крутые снимки с дочерью.

Дэйв Энгледоу - фотограф, который делает нереально крутые снимки с дочерью. Многие родители любят фотографировать детей. В нас это даже особый вид фото, ведь страсть к суеверию, из-за которого детям на лицо цепляют смайл поражает (как-будто остального тела моментально стало не видно опытным любителям сглазить). Также есть творческие родители, как Дэйв Энгледоу, которые делают удивительные снимки своих малышей, что со временем перерастают в фотопроект. "World`s Best Father" - фотопроект о Элис Би, дочери Дэйва. Эти снимки не оставят вас равнодушными, как и миллионов людей в мире.