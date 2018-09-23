Когда умеешь делать что-то своими руками, тебе открываются самые широкие возможности.

Когда умеешь делать что-то своими руками, тебе открываются самые широкие возможности. Если умеешь шить и мастерить одежду, тебе никогда не придётся ломать голову над тем, где взять одежду, потому что ты с лёгкостью можешь перешить что-то на себя, спасти испорченную вещь и сшить для себя что-то совершенно уникальное. Сара Тяу (Sarah Tyau) - счастливая жена и мать двух очаровательных девочек, которая может взять любое заурядное платье из секонд-хенда или рубашку большого размера и превратить в стильный ансамбль. Умение талантливой мастерицы переделывать одежду впечатляет: она выглядит так, будто её только что приобрели в универмаге.