Бренда - мать 4 детей, которая проводит свои дни, приглядывая за малышами, делая по семнадцать загрузок белья в стиральную машинку в день и перекусывая темным шоколадом.

Бренда - мать 4 детей, которая проводит свои дни, приглядывая за малышами, делая по семнадцать загрузок белья в стиральную машинку в день и перекусывая тёмным шоколадом. А когда выпадают свободные минуты, творческая мама старается сделать как можно больше ярких, оригинальных и весёлых фотографий с участием своих детей, в чём ей с удовольствием помогает муж. Взгляните на эти замечательные снимки и, возможно, они вдохновят вас на создание необычных и не менее прелестных семейных фотографий!