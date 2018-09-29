Бедные, бедные дети… Надеемся эта мода никогда не вернётся!

Это просто чудо, что эти дети не умерли от позора, когда им пришлось жить с этими жуткими стрижками. Да куда вообще смотрели их родители, позволяя им не только делать, но и фотографироваться с такими прическами? Ну а вообще давайте быть честными, у многих из нас в детстве были дурацкие прически, которые теперь нам кажутся смешными, а фотографии, на которых мы также нелепо подстрижены, прячем поглубже в семейном альбоме. Бедные бедные дети… Надеемся эта мода никогда не вернётся!