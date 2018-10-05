Эксперты посоветовали, как поступить, если муж не хочет детей

Если от мужчины звучит вопрос что с этим делать, то проблема почти решена – он готов говорить о своей позиции и менять ее на другую. Но если о проблеме говорит только жена или родственники – решить проблему будет сложнее. Ведь позиция не желать продолжения рода может скрывать более глубокие проблемы. Стоит деликатно говорить с мужем на эту тему, можно пойти вместе к психологу.

Некоторые женщины беременеют обманным путем, используя различные методы. Но не стоит этого делать, ведь последствия "неожиданности" для мужчины могут быть очень непредсказуемыми.

Он может не принять факта о ребенке, также могут существенно ухудшиться отношения между супругами. Возможно, малыш и получит право на существование, но у него будет равнодушный отец, который не будет принимать обязанности по воспитанию ребенка. В худшем случае – пара может вообще расстаться.