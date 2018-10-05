Эксперты посоветовали, как поступить, если муж не хочет детей
Многие мужчины боятся становиться родителями, поэтому отказываются от этого до поры до времени или никогда не желают иметь детей.
Если от мужчины звучит вопрос что с этим делать, то проблема почти решена – он готов говорить о своей позиции и менять ее на другую. Но если о проблеме говорит только жена или родственники – решить проблему будет сложнее. Ведь позиция не желать продолжения рода может скрывать более глубокие проблемы. Стоит деликатно говорить с мужем на эту тему, можно пойти вместе к психологу.
Некоторые женщины беременеют обманным путем, используя различные методы. Но не стоит этого делать, ведь последствия "неожиданности" для мужчины могут быть очень непредсказуемыми.
Он может не принять факта о ребенке, также могут существенно ухудшиться отношения между супругами. Возможно, малыш и получит право на существование, но у него будет равнодушный отец, который не будет принимать обязанности по воспитанию ребенка. В худшем случае – пара может вообще расстаться.