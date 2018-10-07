Это Арат Хоссейни, 5-летний иранский мальчик.

Дети любят выполнять всевозможные упражнения, где нужно бегать, прыгать и где-то лазить. В отличие от взрослых дети делают это с удовольствием. 5-летний иранец Арат Хоссейни (Arat Hosseini) один из таких детей, правда, ко всему прочему он известен на весь мир как "маленький Человек-паук" из-за своих физических возможностей и телосложения. Упорству и настойчивости этого паренька могут позавидовать даже взрослые, ведь в свои 5 лет, он выглядит как культурист.