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Воскресенье, 02.12.2018
&quot;Одинаковые, но непохожие&quot;: близнецы в удивительном фотопроекте (Фото)
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"Одинаковые, но непохожие": близнецы в удивительном фотопроекте (Фото)

Тема идентичных близнецов всегда обрастала мифами. Особенно непонятными и загадочными они казались людям, которые выросли вовсе без братьев и сестёр. Фотограф Питер Зелевски не из близнецов, но его всегда интересовала сильная связь между ними. В своём проекте «Alike But Not Alike» он исследует сходства и различия между идентичными близнецами. Фотограф Питер Зелевски специализируется на портретной и документальной съёмке. Родился в Детройте, США. В 1980-х годах переехал в Лондон. Работа Питера в основном сосредоточена на изучении людей, культуры и городской жизни. Его уличные портреты идентичных близнецов сняты на нейтральном фоне, чтобы зритель смог сосредоточиться на персонажах, не отвлекаясь на задний план или предположения об их социальном статусе.
cameralabs.org
Фото: cameralabs.org
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Близнецы, Фото, Фотограф, Фотопроект, Питер Зелевски.
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