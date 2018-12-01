Невероятное сходство детей с их любимыми куклами (Фото) Вы когда-нибудь видели настолько хорошеньких детишек, у которых миловидность зашкаливает до такой степени, что они выглядят прямо как куклы? Предлагаем вам подборку малышей, которые как две капли воды похожи на свои любимые игрушки.