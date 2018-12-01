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Невероятное сходство детей с их любимыми куклами (Фото)
Вы когда-нибудь видели настолько хорошеньких детишек, у которых миловидность зашкаливает до такой степени, что они выглядят прямо как куклы? Предлагаем вам подборку малышей, которые как две капли воды похожи на свои любимые игрушки.
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