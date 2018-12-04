Трудная жизнь детей во времена индустриальной революции Эти фотографии стоило бы, пожалуй, показать современным детям, которые избалованные родительским вниманием и обилием гаджетов, порой чувствуют себя несчастными или им кажется, что от них много требуют. В этом обзоре фотографии юных созданий, чьё детство пришлось на период индустриальной революции. Они трудились наравне со взрослыми, и труд этот часто был тяжёлым и изнурительным.