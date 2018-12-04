Скачать
Вторник, 04.12.2018
Трудная жизнь детей во времена индустриальной революции
1 / 17

Трудная жизнь детей во времена индустриальной революции

Эти фотографии стоило бы, пожалуй, показать современным детям, которые избалованные родительским вниманием и обилием гаджетов, порой чувствуют себя несчастными или им кажется, что от них много требуют. В этом обзоре фотографии юных созданий, чьё детство пришлось на период индустриальной революции. Они трудились наравне со взрослыми, и труд этот часто был тяжёлым и изнурительным.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Дети, Жизнь, Работа, Снимки, Работа детей, Мама и ребенок, Индустриальная революция.
21:36 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь