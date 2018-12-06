Веселые усилия родителей сделать идеальное фото малыша

Мы даже не представляем, сколько нужно усилий фотографу, чтобы сделать идеальный кадр.

Поэтому, когда мы берем в руки фотоаппарат и пытаемся создать такую же изумительную картинку, как тот безупречный снимок в Интернете, мы понимаем, насколько всё сложно.

1. Семейное фото на память. Но кто-то явно не в настроении

2. Вот она, неподдельная радость

3. Сфотографировать ребенка под одеялом? Легко!

4. Вот таким обаятельным будет ребенок с полной свободой действий и тортом

5. Кажется, он лежит и понимает, что спать на меху не так-то и просто

6. Рождество, гирлянды и близнецы, которые уже хотят за праздничный стол

7. Фото в гамаке немножко не получилось. Но они пытались

8. Когда держишь руками лицо после бессонной ночи...

9. Ребенок в коробке. Похоже, его напрягают такие шутки

10. Мама с дочкой, а какие разные эмоции

11. Фотосессия счастливого отца. По крайней мере, сначала он вроде был всем доволен

12. Не все малыши любят тыкву. Это да!

13. Ну как заснуть рядом со сладостями? А тут целая ваза конфет!

14. Кровать и шарики. Что еще нужно для счастья?

15. Пасхальный кролик уже не тот...

16. Когда Рождество было насыщенным и ты устал

17. Кажется, его пугает перспектива жить в арбузе

18. Сделать милое личико и улыбнуться? Сейчас

19. Ожидание и реальность

20. Кто тут милый?! Я милый!

Вот такие забавные получились фото. Конечно, родители ожидали получить фотографии поудачнее, однако сделать идеальные снимки в данном случае оказалось непростой задачкой.