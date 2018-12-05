Правители, которые получили трон в раннем возрасте

Пожалуй, в детстве каждый из нас мечтал стать королем, а у этих детишек получилось это сделать.

А ведь история знает немало случаев, когда дети, в силу тех или иных обстоятельств, становились правителями. А ведь бремя власти и дворцовых интриг не каждому удавалось пережить безболезненно. В этом обзоре представлены дети-монархи, повлиявшие на ход истории.

Ойо - самый юный правящий король в Африке

Король Ойо из Уганды считается на сегодняшний день самым молодым правящим монархом. Его короновали в 3-летнем возрасте в 1995 году. Для церемонии будущему монарху сделали миниатюрный трон. Во время коронации он забавлялся с игрушками, а затем снял корону и переполз на колени к матери. Ойо до сих пор пребывает на троне. Его политику называют одной из наиболее либеральных среди африканских стран.

Королева Испании Изабелла II

Изабелла II взошла на испанский престол в 3-летнем возрасте в 1833 году. Ей не повезло только в одном – она родилась девочкой. Дело в том, что ее отец Фердинанд VII долгое время не имел детей, но отдавать престол своему брату Карлу он тоже не собирался. Поэтому, когда королева наконец-то забеременела, монарх издал указ, согласно которому родившийся ребенок, независимо от пола, станет правителем Испании.

Страна разделилась на два лагеря: одни поддерживали монарха-женщину, а другие склонялись в сторону взбунтовавшегося Карла (брата короля). Началась гражданская война. Столкновения привели к тому, что Испания стала конституционной монархией. После 35-летнего правления Изабеллы II в стране разгорелась революция, из-за чего королева была свергнута. Она бежала во Францию, где и провела остаток своих дней.

Пу И - последний китайский император

Пу И занял китайский престол в двухлетнем возрасте, в 1908 году. Но в 1911 году в стране вспыхнуло вооруженное восстание, направленное на устранение монархической власти. Возникла Китайская Республика. Через год Пу И был смещен с трона. Тем не менее, он остался жить в Запретном городе - исторической резиденции китайских императоров. Здесь к мальчику относились с уважением, соответствующим его происхождению и титулу. На прогулках за ним следовала целая процессия слуг, которые носили чай, угощения и лекарства. Его продолжали воспитывать, прививая качества, необходимые монарху. Для этого приглашали только самых лучших: ученых, академиков, бывших политиков.

Английскому языку Пу И учил шотландец Реджинальд Джонстон (Reginald Johnston), он также стал лучшим другом юного императора. Европейский наставник также научил Пу И ездить на велосипеде, играть в теннис и гольф, а также носить очки. После рассказов Джонстона о западном мире, император стал часто называть себя именем Генри.

В 1917 году во время восстания военных, Пу И снова стал императором, но ненадолго, всего на две недели. В 1924 году, по достижению совершеннолетия, Пу И лишили его особого статуса, титулов и выдворили из Китая. Дальнейшие политические игры поставили Генри Пу И в зависимость от Японии, и в 1932 году его сделали главой новообразованного государства Маньчжоу-Го. После победы СССР в войне с Японией, императора взяли в плен, а затем передали властям коммунистического Китая. Его «перевоспитали» в одном из специальных лагерей, а затем бывший император доживал свои годы, работая в ботаническом саду и библиотеке.

Тутанхамон

Тутанхамон стал фараоном Древнего Египта десятилетним ребенком (ок. 1332 г. до н. э.). Он правил всего девять лет и прославился только после смерти. Причины гибели молодого фараона весьма спорны: отравление, падение с колесницы или жестокая малярия. В любом случае, его гробница, найденная в 1922 году, стала величайшим археологическим открытием XIX века, а фараон Тутанхамон – самым знаменитым из всех детей-правителей в истории.

Королева Швеции Кристина

Королеву Кристину объявили правительницей Швеции в 6-летнем возрасте, сразу же после смерти ее отца короля Густава II Адольфа в 1632 году. Девочка получала блестящее образование: она изучала сразу семь языков, интересовалась трудами выдающихся философов, делала успехи в науках.

Начало самостоятельного правления Кристины Шведской ознаменовалось блестящими успехами во внешней политике, но внутреннее положение дел стране было бедственным. Королева очень любила роскошь, что разоряло казну страны. Для всех стало шоком, когда Кристина Шведская отказалась от престола и отправилась в Рим, чтобы принять католичество. Она стала одной из трёх женщин, похороненных в Соборе Святого Петра в Ватикане.

Генрих VI

Генрих VI стал королем Англии в восьмимесячном возрасте, после смерти отца. А в следующем, 1422 году, умер его дед, король Франции Карл VI. Маленький монарх находился под влиянием регента, герцога Бедфорда. Родная же мать короля не пользовалась авторитетом у аристократии и поэтому была удалена от воспитания сына. Правление монарха пришлось на завершающий период Столетней войны, которая закончилась большими потерями для Англии. Генрих VI прожил богатую событиями жизнь, в дальнейшем ему предстояло сражаться в гражданской Войне Алой и Белой роз и умереть в заточении в возрасте 50 лет.

Иоанн I - король, который правил всего 5 дней

Иоанн I стал королем Франции и Наварры сразу после своего рождения в 1316 году, т.к. его отец-король умер еще до рождения наследника. Младенец прожил всего пять дней, за что получил имя Иоанн I Посмертный. По стране ходило множество слухов. Одни говорили, что маленького монарха отравил его дядя, а другие считали, что ребенка украли, чтобы спасти, а вместо него подложили труп. Впоследствии во Франции несколько раз объявлялись самозванцы, выдававшие себя за выжившего Иоанна I.

Король Собуза II

Король Собуза II стал правителем Свазиленда (верховным вождем) в четыре месяца, и покинул этот пост, когда умер в возрасте 82 лет. Это самый длинный срок правления за всю историю человечества, подтвержденный документально. Большую часть времени Собуза, также известный как Нкхотфотджени, выполнял лишь демонстративную роль. Только в 1968 году Свазиленд получил независимость от Великобритании. Собуза II, победив на выборах, распустил парламент, отменил действие конституции, запретил все политические партии, профсоюзы и общественные организации. Сейчас действия монарха оценивают неоднозначно. Он помог Свазиленду стать независимым, "поднял" экономику, но сам же захватил власть. У короля было более 70 жен, 210 детей и не менее тысячи внуков.

Иван Грозный

Царь Иван IV Грозный стал правителем в 3-летнем возрасте после кончины своего отца Василия III. Когда мальчику было 8 лет, скончалась и его мать. По сути страной управляла «Семибоярщина» - опекунский совет, состоявший из представителей аристократии. Бояре должны были беречь Ивана IV, но на деле выходило совершенно иное.

Бояре совершенно не считались с мальчиком. Более того, они издевались над ним и его братом Юрием: держали в бедности, изолировали от общества, убивали друзей. Будущий царь рос в атмосфере дворцовых интриг, лжи, он был озлобленным, недоверчивым, склонным к истязаниям животных. Правление Ивана Грозного стало наглядным примером того, что происходит с человеком, если его растить в ненависти.