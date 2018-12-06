Новый год 2019: лучшие подарки детям, которые им понравятся

Список чудесных подарков ребенку на Новый год 2019, если вы еще не знаете, что подарить.

Приближается волшебная дата 31 декабря, а это значит, что уже сейчас нужно выбирать подарки на Новый год 2019. Магазины начинают готовится к новогодним праздникам, предлагают скидки и акции. Те же, кто не любит длительный шопинг, можно заказать подарки через интернет.

Любая настольная игра (шахматы, нарды, монополия, джуманджи)

Настольный хоккей

Скретч-карта

Наушники

Рюкзак

Коньки или лыжи

Шапка и варежки

Смешная пижама или теплые носки

Поход в аквапарк или детскую комнату

Поход в кукольный театр

Заказать услугу "Дед Мороз" на дом

Огромный пазл

Мягкая игрушка

Детский термос или термочашка

Умные карандаши

Детская палатка

Детская косметика

Халат

Мини-планетарий

Детская энциклопедия

Кстати, проблемным всегда оставался выбор подарка для ребенка. Считается, что это проще простого – купил игрушки или конструктор и ребенок доволен. Но можно же включить свою фантазию, подарить квест-викторину или поход в развлекательный комплекс, настольную игру или теплую пижаму. Кстати, родители легко могут вложится от 50 до 2 тысяч гривен.