Новый год 2019: лучшие подарки детям, которые им понравятся

Приближается волшебная дата 31 декабря, а это значит, что уже сейчас нужно выбирать подарки на Новый год 2019. Магазины начинают готовится к новогодним праздникам, предлагают скидки и акции. Те же, кто не любит длительный шопинг, можно заказать подарки через интернет.
Кстати, проблемным всегда оставался выбор подарка для ребенка. Считается, что это проще простого – купил игрушки или конструктор и ребенок доволен. Но можно же включить свою фантазию, подарить квест-викторину или поход в развлекательный комплекс, настольную игру или теплую пижаму. Кстати, родители легко могут вложится от 50 до 2 тысяч гривен.