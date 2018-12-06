Скачать
Четверг, 06.12.2018
Рада проголосовала: Украина разорвала Договор о дружбе с Россией
Рада проголосовала: Украина разорвала Договор о дружбе с Россией
Ветераны за независимость Украины в XX веке признаны участниками боевых действий
Ветераны за независимость Украины в XX веке признаны участниками боевых действий
Агрономы Шахтера будут готовить газон НСК Олимпийский
Агрономы Шахтера будут готовить газон НСК Олимпийский
День памяти святой великомученицы Екатерины: история и традиции праздника 7 декабря
День памяти святой великомученицы Екатерины: история и традиции праздника 7 декабря

Новый год 2019: лучшие подарки детям, которые им понравятся

Смотрите фото (8)
Новый год 2019: лучшие подарки детям, которые им понравятся
15:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Список чудесных подарков ребенку на Новый год 2019, если вы еще не знаете, что подарить.

Приближается волшебная дата 31 декабря, а это значит, что уже сейчас нужно выбирать подарки на Новый год 2019. Магазины начинают готовится к новогодним праздникам, предлагают скидки и акции. Те же, кто не любит длительный шопинг, можно заказать подарки через интернет.

  • Любая настольная игра (шахматы, нарды, монополия, джуманджи)

Желтая Земляная Свинья: все, что нужно знать о символе Нового года 2019

  • Настольный хоккей
  • Скретч-карта
  • Наушники

Новый год 2019: что положить под елку любимому, родным и друзьям (Фото)

  • Рюкзак
  • Коньки или лыжи
  • Шапка и варежки

Новый год 2019: что нужно сделать до 31 декабря

  • Смешная пижама или теплые носки

Новогодняя магия: обряды и ритуалы перед наступлением Нового года 2019

  • Поход в аквапарк или детскую комнату
  • Поход в кукольный театр
  • Заказать услугу "Дед Мороз" на дом

Новый год 2019: талисманы по знаку зодиака, которые принесут удачу в год Свиньи

  • Огромный пазл
  • Мягкая игрушка

Что подарить на Новый год 2019: совет астролога и нумеролога

  • Детский термос или термочашка
  • Умные карандаши
  • Детская палатка
  • Детская косметика
  • Халат
  • Мини-планетарий
  • Детская энциклопедия

Новый год 2019: в чем встречать и отмечать год Желтой Земляной Свиньи

Кстати, проблемным всегда оставался выбор подарка для ребенка. Считается, что это проще простого – купил игрушки или конструктор и ребенок доволен. Но можно же включить свою фантазию, подарить квест-викторину или поход в развлекательный комплекс, настольную игру или теплую пижаму. Кстати, родители легко могут вложится от 50 до 2 тысяч гривен.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (8)

Все по теме:

Подарки, Подарки детям, Детские подарки, Новый год 2019, Год Желтой Свиньи, Год Свиньи, Подарки на Новый год 2019, подарки под елку, лучшие подарки детям на Новый год 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Днем Вооруженных Сил Украины: лучшие поздравления в стихах и прозе, открытки
02 Снег, дождь и гололед: синоптики прогнозируют ухудшение погоды
03 Вы будете смеяться: убийственные демотиваторы для нескучного дня
04 Прокуратура расследует два факта суицида в пенитенциарных учреждениях Одессы
05 Военное положение: что происходит в регионах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Россия перенесла трехсторонние переговоры по газу
Россия перенесла трехсторонние переговоры по газу
6 декабря - в Украине отмечают День Вооруженных сил
6 декабря - в Украине отмечают День Вооруженных сил
РФ направила в Крым корабль с высокочастотным ракетным оружием
РФ направила в Крым корабль с ракетным оружием
Новый год 2019: лучшие подарки детям, которые им понравятся
Новый год 2019: лучшие подарки детям, которые им понравятся
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь