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Эти трогательные снимки напомнят вам о том, как быстро летит время (Фото)
Герои этой подборки уже давно стали взрослыми, однако это не помешало им вернуться в детство и воссоздать семейные снимки. Они нашли подходящую одежду, нужное место и даже приняли те же позы, чтобы совершить прыжок в прошлое. Эти трогательные фотографии напоминают нам, что время летит, но некоторые вещи остаются прежними.
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