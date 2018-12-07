Эти трогательные снимки напомнят вам о том, как быстро летит время (Фото)

Герои этой подборки уже давно стали взрослыми, однако это не помешало им вернуться в детство и воссоздать семейные снимки. Они нашли подходящую одежду, нужное место и даже приняли те же позы, чтобы совершить прыжок в прошлое. Эти трогательные фотографии напоминают нам, что время летит, но некоторые вещи остаются прежними.