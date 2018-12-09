Трогательные иллюстрации отца-одиночки о родительских буднях (Фото) Дети растут быстро - оглянуться не успеешь, и родители обычно стараются запечатлеть драгоценные моменты их взросления, фотографируя или снимая видео. А вот отец-одиночка и художник из Тайваня Лань Шэнцзе (Lan Shengjie), также известный как BLUE, предпочитает свой собственный способ создавать воспоминания о том, как он растит своего мальчика. Чтобы запечатлеть радости и трудности родительских будней, он их иллюстрирует. Будучи художником-фрилансером с 1999 года, Лань Шэнцзе начал эту серию иллюстраций в 2014 году, когда родился его малыш. Взгляните на эти замечательные, пропитанные теплом и отцовской любовью иллюстрации: