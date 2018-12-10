Отец близнецов создает веселые снимки своих детей с помощью фотошопа (Фото) Талантливого фотографа и его жену постигло настоящее счастье. Они стали родителями очаровательной двойни. Но новоиспеченного папашу это не испугало. Напротив, фотограф решил использовать прикольные моменты отцовства и превратил их в настоящие произведения искусства. С помощью фотошопа, конечно. Не знаем, как отреагируют на эти снимки его дети в будущем, но вам хорошее настроение они принесут гарантировано.