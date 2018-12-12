10 советов: как снимать семейные портреты в студии (Фото)

Здесь собраны десять самых актуальных советов от специалистов о том, как обустроить фотосъёмку для вашей семьи.

Мы ознакомим вас с основными принципами портретной съемки, в том числе, вы получите советы по освещению, по настройке фотокамеры, позированию, а также идеи для фотографии.

Совет № 1: Семейные портреты

Съемка любой группы людей представляет собой сложную задачу. А фотографирование семьи может оказаться испытанием даже для самых опытных специалистов. Вам нужно держать под контролем весь процесс, при этом четко донести до каждого участника чего вы хотите. Сделайте несколько снимков, чтобы у вас было из чего выбирать. Ведь всегда на фотографии будет кто-то с неудачной гримасой или с закрытыми глазами или с полуулыбкой.

Чтобы придать изображению больше живости и позитивности, можете призвать фотографируемых к некоторой подвижности и взаимодействию друг с другом. Вспышка заморозит их в динамике, так что вы все равно получите хорошую резкость в изображении. Кроме того, попробуйте разделить людей на семейные пары. Так в портрете может появиться трогательная близость.

Совет № 2: Комплекты студийного освещения

Профессиональное брендовое студийное освещение может обойтись в тысячи долларов. Но, чтобы получить качественное освещение по более приемлемой цене, ознакомьтесь с предложением разных производителей. Качественный современный комплект освещения может обойтись вам и в несколько раз дешевле. Причем в набор могут входить и моноблоки, и держатели, и фотовспышки, и зонтики, и софтбоксы. Так что вы можете откорректировать и смягчить освещение для большей привлекательности портретов. Работа будет выглядеть профессионально. Следующий шаг заключается в инвестировании в фон. Вам нужно несколько рулонов бумаги различного цвета, а еще две стойки и роликовый держатель.

Совет № 3: Аренда студии

Бронирование студийного пространства это хорошая возможность сделать качественные портреты в оборудованном помещении. Но проявите бдительность. Вам надо многое уточнить. Спросите о высоте потолка. Это важно для создания желаемого освещения. Сможете ли вы использовать студийную вспышку и кабель? Какие фоны есть в наличии? Будет ли кто-то под рукой, чтобы помочь в случае необходимости? К тому же, если вам нужно всего лишь несколько часов студийного времени, поинтересуйтесь, возможна ли почасовая аренда студии, чтобы не оплачивать полный рабочий день.

Совет № 4: Фотографирование детей

Дети очень скоро теряют интерес к процессу, поэтому позаботьтесь о том, чтобы фотосессия прошла играючи. Принесите с собой любимые игрушки деток, чтобы их можно было подержать в руках и поиграть. Этот процесс увлечет их в течение не долгого времени, но вы успеете получить ряд кадров с интересными любознательными выражениями лиц малышей. Еще важно, чтобы мама или папа были под рукой. Так дети чувствуют себя комфортно. Поместите родителей у себя за спиной и попросите привлечь внимание ребенка. Они могут корчить рожицы, танцевать – в общем, делать все что угодно, главное, чтобы дети смотрели в вашу сторону.

Совет № 5: Еще вариант с освещением

Если вы не желаете обзаводиться полным комплектом студийного освещения, вы все равно можете достичь профессионально выглядящих портретов. Используйте пару современных вспышек и навесное оборудование. Портреты, представленные в качестве примеров были сделаны с помощью небольшого портативного фона и двух автономных вспышек. Для кадров использовали еще белые зонтики.

Совет № 6: Съемка в ручном режиме

Фотографируя в домашней фотостудии при ручном режиме, хорошей отправной точкой для параметров экспозиции будут: скорость затвора 1/200 сек при диафрагме F / 9 и ISO200.

Совет № 7: Яркий свет

Освещение, которое есть у вас дома, определяет степень освещенности либо затененности объекта съемки. Увеличение или уменьшение мощности света затенит или осветлит объект.

Совет № 8: Знакомство с апертурой

Диафрагма контролирует глубину резкости, а также количество пропускаемого света. Более широкое отверстие осветит предмет. Если же вы выберете узкое отверстие, то это затемнит объект.

Совет № 9: Скорость затвора

Скорость затвора в вашей камере управляет рассеянным светом. Установите его выше, чтобы затемнить фон и ниже, чтобы озарить его. Максимальная скорость синхронизации вспышки 1/200 или 1/250 сек, что зависит от вашей камеры.

Совет № 10: Будьте внимательны

ISО контролирует, насколько далеко распространяется вспышка света. Увеличьте значение ISO, если фотографируемые предметы, в том числе группы людей находятся на большом фокусном расстоянии или, если вы хотите добиться хорошей освещенности фона.