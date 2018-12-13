Как назвать девочку и мальчика в декабре 2018 года

Выбирая имя для своего ребенка, важно учитывать не только свои предпочтения.

Узнав только о своей беременности многие женщины начинают придумывать имя для своего будущего ребенка. Сегодня мы поговорим о том, как назвать девочку, которая родилась или еще родится в декабре 2018 года.

Общие рекомендации по выбору имени для девочки

Выбирая имя для своего ребенка, важно учитывать не только свои предпочтения (нравиться/не нравиться), а и руководствоваться здравым смыслом.

Во-первых, как сочетается имя ребенка с его фамилией и отчеством. А во-вторых, важно помнить, что ваш ребенок не всегда будет маленьким и ему нужно будет строить свою взрослую жизнь со своим именем.

Кроме того, выбирая имя ребенку, необходимо обращать внимание на значение имени, ведь уже доказано, что имя влияет на характер, темперамент и жизнь в целом. Кроме того, не рекомендуется называть детей в честь умерших родственников.

Как назвать девочку в декабре 2018 года

Стоит отметить, что зимой рождаются умные и немного своенравные девочки. В виду чего родителям не рекомендуется держать их в строгости или наказывать за излишнюю самостоятельность, так как это может привести к тому, что малышки начнут замыкаться в себе.

Лучшие имена для девочек, родившихся в декабре 2018 года:

Екатерина, Анна, Марина, Августа, Варвара, Анфиса, Ангелина, Зоя , Ольга, Матрена, Зиновия, Клеопатра, Клавдия, Мария, Фекла, Татьяна, Цицилия, Прасковья, Антонина, Маргарита, Мария, Вера, Феврония, Тамара, Гликерия, Анастасия, Кира, Юлия, Юлиана, Александра, Анжела, Евдокия, Люция, Сусанна, Лилия, София, Эльза.

Многие женщины, узнав только о своей беременности начинают гадать над именем, которым назовут ребенка. Сегодня мы поговорим о том, как назвать мальчика, который родился или еще родится в декабре 2018 года.

Общие рекомендации по выбору имени для мальчика

Выбирая имя для своего ребенка, важно учитывать не только свои предпочтения (нравиться/не нравиться), а и руководствоваться здравым смыслом. Во-первых, как сочетается имя ребенка с его фамилией и отчеством. А во-вторых, если мы говорим о мальчике, то не стоит забывать о том, что он в будущем даст отчество своим детям. И в-третьих, помните, что ваш ребенок не всегда будет маленьким и ему нужно будет строить свою взрослую жизнь со своим именем.

Кроме того, выбирая имя ребенку, необходимо обращать внимание на значение имени, ведь уже доказано, что имя влияет на характер, темперамент и жизнь в целом. Кроме того, не рекомендуется называть детей в честь умерших родственников.

В чем особенность зимних имен

Считается, что мальчики, которые рождены зимой, наделены отличным здоровьем. У них от природы прекрасно развиты волевые качества, они целеустремленны и редко отступают при достижении своей цели. Кроме того, очень часто среди них встречаются трудоголики, которые готовы работать сутками напролет лишь бы достичь поставленных целей. Зачастую мальчики, рожденные зимой, во взрослой жизни достигают больших успехов.

Как назвать мальчика в декабре 2018 года

Марк, Артем, Кирилл, Андрей, Трифон, Николай, Семен, Моисей, Севостьян, Валериан, Захар, Павел, Спиридон, Ярослав, Климент и Парамон.

Правда, есть и имена, которые рекомендуется избегать. Среди них: Анатолий, Сергей и Дмитрий.

Имена для рожденных в декабре по церковному календарю:

Алексей, Роман, Анатолий, Григорий, Иван, Михаил, Максим, Александр, Макар, Федор, Петр, Георгий, Валерий, Егор, Юрий, Иннокентий, Всеволод, Василий, Степан, Андрей, Геннадий, Гавриил, Захар, Николай, Антон, Лев, Кирилл, Фома, Даниил, Аркадий, Павел, Арсений, Орест, Марк, Адриан, Ярослав, Митрофан, Климент, Архип.