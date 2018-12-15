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Суббота, 15.12.2018
Волшебные кадры из жизни маленьких детей и их любимых больших питомцев (Фото)
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Волшебные кадры из жизни маленьких детей и их любимых больших питомцев (Фото)

"Работать с домашними питомцами — задача не из простых, однако все собаки, которых я фотографировал, были хорошо обучены и вели себя совершенно спокойно, да и дети с восторгом приняли мою идею. Своим проектом я хотел показать, как много радости приносят дружеские взаимоотношения между людьми и животными", — говорит популярный фотограф Андрей Селивёрстов
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