Скачать
Воскресенье, 16.12.2018
Слезы и крики: как в Японии проходит фестиваль детского плача (Фото)
1 / 21

Слезы и крики: как в Японии проходит фестиваль детского плача (Фото)

Каждый год в апреле в буддийском храме Сенсо-дзи (Senso-ji) в старой части Токио проходит фестиваль Накисумо (в переводе — плачущее сумо). В фестивале детского плача принимают участие сотни малышей рожденных годом ранее. В Японии считается, что после этого ритуала дети будут расти здоровыми и без слёз. В конкурсе выигрывает ребенок, который плачет громче всех.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Фестиваль, Дети, Фотографии, Снимки, Плач, Мама и ребенок, Детский плач.
14:57 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь