Слезы и крики: как в Японии проходит фестиваль детского плача (Фото)

Каждый год в апреле в буддийском храме Сенсо-дзи (Senso-ji) в старой части Токио проходит фестиваль Накисумо (в переводе — плачущее сумо). В фестивале детского плача принимают участие сотни малышей рожденных годом ранее. В Японии считается, что после этого ритуала дети будут расти здоровыми и без слёз. В конкурсе выигрывает ребенок, который плачет громче всех.