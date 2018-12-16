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Слезы и крики: как в Японии проходит фестиваль детского плача (Фото)
Каждый год в апреле в буддийском храме Сенсо-дзи (Senso-ji) в старой части Токио проходит фестиваль Накисумо (в переводе — плачущее сумо). В фестивале детского плача принимают участие сотни малышей рожденных годом ранее. В Японии считается, что после этого ритуала дети будут расти здоровыми и без слёз. В конкурсе выигрывает ребенок, который плачет громче всех.
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