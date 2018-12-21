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Пятница, 21.12.2018
Долой скуку: 20 идей, которые помогут развлечь ваших детей (Фото)
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Долой скуку: 20 идей, которые помогут развлечь ваших детей (Фото)

Маленьких непосед можно сравнить с ураганом, который сметает всё на своём пути. Когда ребёнку скучно, то чаще всего он начинает капризничать или шкодничать, тем самым развлекая себя, но при этом, заставляя своих родителей нервничать. Чтобы сохранить настенные обои в первозданном виде, домашних животных в их привычном обличье, а кухонную утварь в положенном месте, предлагаем вам отличные идеи, которые не только помогут занять и развлечь вашего малыша, но и дадут вам время на отдых.
Фото: pixabay.com
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Дети, Развлечения, Игры, Фото, Идеи, 20 идей.
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