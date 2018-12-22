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Недуг не проблема: любящая мама делает потрясающие снимки своей дочери (Фото)
По-настоящему любящие родители никогда не оставят своего ребёнка, даже если у него не будет хватать конечностей или выявятся другие проблемы со здоровьем, а некоторые и вовсе начинают любить и ценить своих чад ещё больше. Для фотографа по имени Холли Спринг её маленькая дочка, которая вследствие болезни родилась с недоразвитой рукой, стала настоящей музой и вдохновителем на создание потрясающих фотографий. Снимками своей дочери Холли хочет показать, что не существует никаких ограничений и то, что она сможет достичь всего, если просто поверит в себя.
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