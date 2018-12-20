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С мамой хоть в огонь, хоть в воду

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С мамой хоть в огонь, хоть в воду
16:08 Сегодня Телеграф www.adme.ru

Мы, взрослые люди, всегда останемся для своих мам маленькими детьми.

Мама - самый близкий человек. И пока она рядом, мы остаемся детьми, сколько бы лет нам ни было. Мы восхищаемся мамами всего мира. Вот вам несколько примеров бесконечной маминой заботы, чтобы на душе стало чуточку теплее.

Мама помогает сыну пройти сложный уровень в игре "Super Mario", 1989

Этот мамин подарок круче любых конверсов

"Приехав ко мне, мама долго отмывала чайник и ругалась. Дело в том, что он сам по себе оранжевый. Был"

Мамы хранят все наши воспоминания: "Мама подарила мне подушки из моих старых билетных корешков"

В детстве этому парню поставили диагноз "аутизм", а его матери сказали, что он никогда не заговорит. Но она не сдалась

"Мой муж — солидный инженер. Мама подарила ему это. В восторге собирал всю ночь"

"Когда мне было 5, мама нарисовала Соника на моей джинсовке и я был самым крутым в классе"

"Моя мама спасла 40 ребятишек из горящего автобуса". Потому что чужих детей для мам не бывает

"Мама сшила накидки для нашей вечеринки в стиле Бэтмена. 1991 год"

"Уезжаю в колледж. Мама подарила мне этот стакан и сказала, что только из него я могу пить алкоголь"

"Я 36-летний отец двоих детей. Но иногда моя мама незаметно прокрадывается ко мне в офис и оставляет сюрпризы"

"Это я сплю за стойкой ведущих, пока мама ведет прямой эфир"

"Живу в другой стране. Мама приезжает обычно с таким чемоданом..."

"Мама проделала в бинтах отверстие для хвостика, чтобы никто не принимал меня за мальчика и я не комплексовала"

"Мама подарила мне картонную фигурку нашего пса, чтобы я взял ее с собой в колледж и не скучал"

"Каждый раз, когда я приезжаю домой, мы с мамой готовим пиццу. Это наша традиция"

Мать-одиночка нарядилась папой, чтобы ее сын тоже поучаствовал в школьном Дне отца

С мамой никогда не страшно. Желаем вашим самим дорогим людям крепкого здоровья и долгой жизни!

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Дети, Родители, Игры, Детство, Мама, Ребонок.
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