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Как избежать самых грубых ошибок в воспитании детей

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Как избежать самых грубых ошибок в воспитании детей
13:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Предлагаем вам полезные рекомендации, которые помогут избежать самых грубых ошибок в том, как быть родителем.

Родители часто задаются вопросом правильно ли они воспитывают своего ребенка. Есть ли инструкция по воспитанию и что должны они дать своим детям.  Многие думают что воспитание сводиться к тому что бы одеть, обуть. накормить и вбить в голову основные  правила поведения в обществе. Но вопросам воспитания посвящена целая наука - педагогика, со своими методиками и рекомендациями, которые помогут избежать самых грубых ошибок в том как быть родителем.

Первое правило заключается в том что не следует впадать в крайности. Ребенок не должен знать только слово "нет" и "нельзя", также как и  ощущать полную вседозволенность и безнаказанность. Нужно научить его  чувству ответственности за свои поступки и объяснить как нужно себя вести в определенной ситуации.

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Второе, о чем  не стоит забывать, ребенка не возможно чему то научить просто рассказывая об этом. он познает мир  смотря на вас. Если вы родитель. вы под постоянным наблюдением. Это значит что вам самому следует придерживаться норм которые требуете от детей, ведь они все равно будут похожи на вас как вы их не воспитываете.

В третьих,  вам стоит  разговаривать с ребенком. Не контролировать, учить. требовать, а просто разговаривать. Не бойтесь рассказать о себе. поделиться воспоминаниями из своего детства, обсуждать произошедшее за день, делиться мнением. Это поможет создать атмосферу доверия между вами. Станьте не просто авторитетом на которого стоит равняться. но и другом который всегда поможет и поддержит.

В четвертых,  необходимо не только учить, но и самому учиться.  Вы первый и самый авторитетный источник информации для ребенка, будьте готовы отвечать на разные. порой не очень удобные, вопросы. Не отмахивайтесь от темы если вы не хотите ее обсуждать. Если не знаете ответа, узнайте его вместе. Самообразование может быть полезным. К тому же ваш ребенок способен  научить вас многому, предоставить новое понимание вопроса.

И последние, но, пожалуй, самое главное - любите своего ребенка и уважайте. Любовь - это ваше внимание, забота, поддержка. Это чувство общности и принадлежности, но не переусердствуйте. Любовь не должна навредить.  Потакание в  мельчайших желаниях и гиперопека не помогут ребенку избежать жизненных трудностей. а сделают их более тяжелыми. ваша же задача как родителя помочь человеку стать личностью, выбрать свои ориентиры в жизни.

Воспитание это кропотливая работа, что требует  внимания и сил. Стоит задуматься над тем что вы делаете для своего ребенка. В будущем он  будет также воспитывать своих детей, или, наоборот, в зависимости от того какой пример вы покажете.

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