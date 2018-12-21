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Суббота, 22.12.2018
Папа-фотограф делает смешные и милые снимки своих детей (Фото)
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Папа-фотограф делает смешные и милые снимки своих детей (Фото)

Обычно, когда в семье появляется ребёнок, у вас есть время, чтобы привыкнуть к хаосу, который творится в вашей квартире и затем вы, уже смирившись со всем этим, можете завести второго ребёнка. Но что делать, если в вашей семье появляются близнецы? Вы можете быть похоронены под беспорядком или вы можете извлечь из этого все возможное и превратить жизнь своих детей в вечный праздник. Именно это сделал фотограф Гай Вайнер (Guy Vainer) и его жена. А нам остаётся лишь посмотреть на результат и улыбнуться.
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Дети, Родители, Фотосессия, Фото, Снимки, Фотограф, Папа, Смешные дети.
22:38 Пт, 21 Декабрь 2018 Телеграф
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