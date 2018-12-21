Папа-фотограф делает смешные и милые снимки своих детей (Фото) Обычно, когда в семье появляется ребёнок, у вас есть время, чтобы привыкнуть к хаосу, который творится в вашей квартире и затем вы, уже смирившись со всем этим, можете завести второго ребёнка. Но что делать, если в вашей семье появляются близнецы? Вы можете быть похоронены под беспорядком или вы можете извлечь из этого все возможное и превратить жизнь своих детей в вечный праздник. Именно это сделал фотограф Гай Вайнер (Guy Vainer) и его жена. А нам остаётся лишь посмотреть на результат и улыбнуться.