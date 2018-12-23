Фотографы организуют волшебные рождественские фотосессии для детей в больницах (Фото)

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Рождество — прекрасное время года, когда большинство из нас испытывает желание помогать другим. Неважно, маленький или большой, распространять немного любви - это всегда хорошая идея. Для тех, у кого есть дополнительное время, волонтерство в некоммерческих организациях является популярным способом, с помощью которого они могут помочь людям, которые больше всего нуждаются в нашей любви.
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