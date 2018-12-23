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Воскресенье, 23.12.2018
Фотографы организуют волшебные рождественские фотосессии для детей в больницах (Фото)
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Фотографы организуют волшебные рождественские фотосессии для детей в больницах (Фото)

Рождество — прекрасное время года, когда большинство из нас испытывает желание помогать другим. Неважно, маленький или большой, распространять немного любви - это всегда хорошая идея. Для тех, у кого есть дополнительное время, волонтерство в некоммерческих организациях является популярным способом, с помощью которого они могут помочь людям, которые больше всего нуждаются в нашей любви.
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Дети, Фотосессия, Фото, Фотограф, Больницы, Новый год 2019, Рождество 2019.
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