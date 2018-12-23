Чудесные портреты детей, которые подарят вам позитивные эмоции (Фото) Гидре Гомес (Giedre Gomes) - детский фотограф из штата Индиана (США), которая по совместительству является матерью двух мальчиков, Марио (Mario) и Рокко (Rocco). Именно благодаря своим детям она начала заниматься фотографией 6 лет назад, желая запечатлеть каждый момент, каждый шаг и каждое достижение своих мальчишек. Её любовь к детям распространяется не только к своим сыновьям, благодаря чему Гидре Гомес знает, как общаться с детьми, и умеет вызвать у них искреннюю улыбку. По словам фотографа, находясь среди детей, она сразу превращается в клоуна, стараясь веселить их и развлекать. Предлагаем вам взглянуть на фотографии талантливой американки, на которых все детки без исключения прекрасны и очаровательны!