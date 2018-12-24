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Понедельник, 24.12.2018
Мать, как творец: автопортреты матери с сыном на интересном фоне (Фото)
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Мать, как творец: автопортреты матери с сыном на интересном фоне (Фото)

Тайваньский фотограф Анни Вонг (Annie Wang) решила, что стереотипный образ матери и ребёнка не для неё. Своё видение она выражает через фотопроект, для которого делает снимки на протяжении 17 лет. В каждый последующий кадр Вонг помещает предыдущий. Автор видит параллели между материнством и художественным творчеством, создавая нечто новое и заботясь о нём на разных этапах творения. "Мать подобна художнику, который делает свою работу, прибегая к собственной мудрости, – рассказала Вонг. – Она не только создаёт жизнь, но и постоянно налаживает непрерывную и текучую матрицу взаимоотношений матери и ребёнка".
cameralabs.org
Фото: cameralabs.org
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