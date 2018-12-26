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Среда, 26.12.2018
10 удивительных фактов о детях
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10 удивительных фактов о детях

Дети - самая большая радость родителей, и смысл жизни. Сегодня мы решили поведать вам познавательные факты, так или иначе связанные с этими милыми карапузами.
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Дети, Ребенок, Факты, Фото, факты о детях.
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