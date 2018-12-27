Скачать
Четверг, 27.12.2018
Мама-фотограф: забавные образы спящего ребенка (Фото)
1 / 17

Мама-фотограф: забавные образы спящего ребенка (Фото)

Уложить своего ребенка спать требует терпения, настойчивости и уймы времени, а малейший звук способен свести на нет все усилия. Лауру Чой, маму 4-месячной Джой Мари можно назвать по-настоящему храброй, ведь она умудряется переодевать свою дочь в забавные костюмы, и фотографировать ее, пока та спит. Свои снимки Лаура выкладывает в Инстаграме, где у нее уже более 290 тысяч подписчиков.
fullpicture.ru
Фото: fullpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Фото, Образы, Дочка, Смешные образы ребенка.
14:41 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь