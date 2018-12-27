Мама-фотограф: забавные образы спящего ребенка (Фото)

Уложить своего ребенка спать требует терпения, настойчивости и уймы времени, а малейший звук способен свести на нет все усилия. Лауру Чой, маму 4-месячной Джой Мари можно назвать по-настоящему храброй, ведь она умудряется переодевать свою дочь в забавные костюмы, и фотографировать ее, пока та спит. Свои снимки Лаура выкладывает в Инстаграме, где у нее уже более 290 тысяч подписчиков.