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Мама-фотограф: забавные образы спящего ребенка (Фото)
Уложить своего ребенка спать требует терпения, настойчивости и уймы времени, а малейший звук способен свести на нет все усилия. Лауру Чой, маму 4-месячной Джой Мари можно назвать по-настоящему храброй, ведь она умудряется переодевать свою дочь в забавные костюмы, и фотографировать ее, пока та спит. Свои снимки Лаура выкладывает в Инстаграме, где у нее уже более 290 тысяч подписчиков.
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