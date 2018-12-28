Дети, которые понятия не имеют о том, какие они смешные (Фото)

Забудьте о том, что ваш ребенок когда-то получит диплом или будет идти к алтарю. Самый большой плюс рождения ребенка - это бесконечный смех, который вы испытываете, когда воспитываете его. Мы собрали для вас список веселых фотографий, доказывающих, почему дети никогда не скучают и не дают скучать своим родителям.