Забавные детские пожелания для Деда Мороза (Фото) Представляем вам подборку смешных и милых детских писем к Деду Морозу. Чего только не просят дети в своих милых письмах к новогоднему волшебнику: братика, робота-таракана и даже пиво для папы. Но главное — они действительно верят, что новогоднее чудо существует.