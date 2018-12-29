Будущее Европы: принцы и принцессы европейских монархий (Фото) Давайте познакомимся с юными принцами и принцессами, которые в будущем станут правителями европейских стран, где сохранилась монархия. Стоит отметить, что далеко не все из них пока еще понимают всю важность своего статуса и не сильно отличаются от большинства своих сверстников.