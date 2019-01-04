Нежные снимки малышей, которые встречают свое первое Рождество (Фото) Хотя дети на этих фотографиях ещё недостаточно смышлёные, чтобы оценить это сказочное событие, им всё же очень повезло, потому что всё волшебство их ждёт впереди, а пока они просто маленькие счастливые комочки, одетые в костюмы снеговиков и пингвинов. Предлагаем идеи, как сделать первое Рождество малыша просто незабываемым.