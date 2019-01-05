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Стильно одевать нужно уметь с детства: маленькие модницы и модники (Фото)
В наше время некоторые дети в плане модной одежды могут дать фору взрослым – у них уже есть свои предпочтения, вкус и они умело разбираются в брендах и качественно сшитой одежде.
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