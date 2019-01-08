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Послеродовая депрессия: методы борьбы от психолога

Послеродовая депрессия: методы борьбы от психолога
18:36 Сегодня Телеграф www.segodnya.ua Фото: pixabay.com

Симптомов послеродовой депрессии немало и, если вы нашли у себя их несколько, тогда нужно срочно идти к психотерапевту.

Об этом написал психолог Михаил Лабковский и перечислил главные симптомы послеродовой депрессии.

Раздражительность, плаксивость, нестабильный эмоциональный фон или, напротив, полное отсутствие эмоций, как будто "нет никаких чувств" вообще. ⠀

Чувство бессмысленности жизни. Как будто нет никакой радости в том, чтобы встать с постели и пойти съесть завтрак, ни на что нет сил, каждое действие кажется напрочь лишённым какого-либо смысла, в голове крутятся мысли типа "зачем мне все это". ⠀

Немотивированная агрессия, раздражительность или, наоборот, полная эмоциональная подавленность, ощущение, что вы "рабыня обстоятельств", от вашей воли и желаний ничего не зависит.⠀

Лабковский отметил, что важно запомнить – депрессия лесными прогулками, просмотрами романтических комедий и общением с подругами не лечится.

"То есть никак. От слова "СОВСЕМ". Она также не лечится советами типа "возьми себя в руки", мотивирующими "ты же мать" и прочей фигней. Депрессия лечится только МЕДИКАМЕНТОЗНО", – заявил психолог.

Тут, конечно, необходимо быть предельно аккуратным, ведь кормящим матерям нельзя принимать никакие медикаменты, но здесь каждая женщина сама решает для себя этот вопрос.

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"Однако напоминаю вам, что реальность ребенка сейчас целиком и полностью зависит от вас. Ваша депрессия передается ему – он все чувствует. Обычно у матерей в депрессии дети более капризные, чаще плачут и требуют к себе больше внимания. На самом деле они просто выражают эмоционально то, что считывают с матери. Конечно, в идеале надо не идти, а бежать к психиатру или к психотерапевту, а еще попутно и к психологу записаться – чтобы поработать с социальными факторами и семейными отношениями, с принятием изменений, через которые вы проходите. И да, послеродовая депрессия лечится, и довольно эффективно. Но все, как обычно, зависит от вас", – подытожил Лабковский.

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Все по теме:

Лечение, Беременность, Психология, Материнство, Послеродовая депрессия, Михаил Лабковский.
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