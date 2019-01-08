Послеродовая депрессия: методы борьбы от психолога

Симптомов послеродовой депрессии немало и, если вы нашли у себя их несколько, тогда нужно срочно идти к психотерапевту.

Об этом написал психолог Михаил Лабковский и перечислил главные симптомы послеродовой депрессии.

Раздражительность, плаксивость, нестабильный эмоциональный фон или, напротив, полное отсутствие эмоций, как будто "нет никаких чувств" вообще. ⠀

Чувство бессмысленности жизни. Как будто нет никакой радости в том, чтобы встать с постели и пойти съесть завтрак, ни на что нет сил, каждое действие кажется напрочь лишённым какого-либо смысла, в голове крутятся мысли типа "зачем мне все это". ⠀

Немотивированная агрессия, раздражительность или, наоборот, полная эмоциональная подавленность, ощущение, что вы "рабыня обстоятельств", от вашей воли и желаний ничего не зависит.⠀

Лабковский отметил, что важно запомнить – депрессия лесными прогулками, просмотрами романтических комедий и общением с подругами не лечится.

"То есть никак. От слова "СОВСЕМ". Она также не лечится советами типа "возьми себя в руки", мотивирующими "ты же мать" и прочей фигней. Депрессия лечится только МЕДИКАМЕНТОЗНО", – заявил психолог.

Тут, конечно, необходимо быть предельно аккуратным, ведь кормящим матерям нельзя принимать никакие медикаменты, но здесь каждая женщина сама решает для себя этот вопрос.

"Однако напоминаю вам, что реальность ребенка сейчас целиком и полностью зависит от вас. Ваша депрессия передается ему – он все чувствует. Обычно у матерей в депрессии дети более капризные, чаще плачут и требуют к себе больше внимания. На самом деле они просто выражают эмоционально то, что считывают с матери. Конечно, в идеале надо не идти, а бежать к психиатру или к психотерапевту, а еще попутно и к психологу записаться – чтобы поработать с социальными факторами и семейными отношениями, с принятием изменений, через которые вы проходите. И да, послеродовая депрессия лечится, и довольно эффективно. Но все, как обычно, зависит от вас", – подытожил Лабковский.