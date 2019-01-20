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Воскресенье, 20.01.2019
Язык тела ребенка: что должны знать родители
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Язык тела ребенка: что должны знать родители

Пока кроха не научится говорить, довольно сложно угадать его потребности. Особенно если вы - молодые родители и это ваш первенец. Однако в младенчестве ребенок тоже общается с мамой и папой, только невербально, "рассказывая" о самочувствии и пожеланиях. Чтобы немного облегчить жизнь новоиспеченным родителям, предлагаем взглянуть на шпаргалку, которая объяснит каждый жест ребенка.
greatpicture.ru
Фото: pixabay.com
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Дети, Ребенок, Родители, Первенец, Мама, Младенчество, Молодые родители.
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