Язык тела ребенка: что должны знать родители Пока кроха не научится говорить, довольно сложно угадать его потребности. Особенно если вы - молодые родители и это ваш первенец. Однако в младенчестве ребенок тоже общается с мамой и папой, только невербально, "рассказывая" о самочувствии и пожеланиях. Чтобы немного облегчить жизнь новоиспеченным родителям, предлагаем взглянуть на шпаргалку, которая объяснит каждый жест ребенка.