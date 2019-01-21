Психологи выяснили, что детям из неполных семей живется не хуже, чем детям из полноценных

Разводы давно стали обычным делом, но они по-прежнему считаются травмирующим опытом.

Особенно для детей, которым приходится жить на две семьи или видится с одним из родителей в редкие выходные. Кроме того, есть категория детей, которые изначально воспитываются только одним родителем, и чаще всего это мама. Все это сказывается на психическом и материальном положении таких семей. Женщине, учитывая отношения работодателей к больничным и невысокие зарплаты, намного тяжелее растить детей самостоятельно. К этому еще можно добавить предвзятое отношение общества к родителям-одиночкам, которое уверено, что ребенок в такой семье обязательно чем-то обделен. Но имеет ли решающее значение наличие двоих родителей для благополучия детей?

Научное исследование Университета Шеффилда заставляет задуматься. В отчете, который подготовили ученые, говорится, что воспитание ребенка одним родителем не означает, что он будет расти в неблагополучно среде и будет иметь проблемы с учебой и сверстниками. Оказывается, уровень благополучия детей одиноких родителей и детей из полноценных семей примерно одинаковый. Исследователи также говорят о том, что устройство современных семей более сложное, поэтому для детей важно не присутствие двоих родителей, а хорошие отношения внутри семьи. Десятилетнее исследование опровергло мнение о том, что детям с родителем-одиночкой живется гораздо хуже.

Согласно новому исследованию, один родитель в семье – гораздо более распространенное явление чем мы предполагали ранее. Вместе с тем, вопреки расхожему мнению, исследователи утверждают, что этот факт не имеет негативного влияния на благополучие детей. В работе были собраны данные по 27 834 домохозяйствам в Великобритании в период между 2009-ым и 2017-ым годом. Дети, которые всегда жили в семьях с одним родителем, имели не меньший, а иногда и больший показатель удовлетворенности жизнью и качества своих отношений со сверстниками чем те, кто всегда жил с обоими родителями.

Своей работой исследователи призывают правительства и организации, работающие с семьями из одного родителя, отказаться от предрассудков о том, что жизнь детей в таких семьях заведомо тяжелее. Сам доклад опубликован на сайте Университета Шеффилда.

"Мы оказываем поддержку семьям с одним родителем на протяжении уже ста лет, и из первых рук знаем, насколько сильны и разнообразны родители-одиночки и их семьи. Наш отчет, подготовленный совместно с сотрудниками Университета Шеффилда, развенчивает мифы о домохозяйствах с одним родителем, и, что очень важно, показывает отсутствия негативного влияния на детей того фактора, что их воспитывает лишь один родитель. Что наиболее важно для благополучия ребенка, так это наличие позитивных отношений", – уверена Рози Фергюсон (Rosie Ferguson) из благотворительной организации Gingerbread, которая участвовала в подготовке отчета.

Авторы доклада также изучили изменчивость и разнообразие современных семей. Исследования показывают, что в течение шести лет одна из трех семей придет к разводу в определенный момент. В течение того же шестилетнего периода каждый седьмой родитель-одиночка вступает в брак или начинает сожительствовать – и в трех из четырех случаев это происходит с биологическим родителем их ребенка. Исследование показало, что 24 процента семей в Великобритании имеют лишь одного родителя, 13 процентов состоят в незарегистрированном браке, а остальные 63 процента составляют женатая пара. Кроме того, ученые выяснили, что родители-одиночки получают на 15 процентов больше материальной помощи и на 4 процента чаще пользуются помощью родных и близких по присмотру за ребенком.

По мнению авторов исследования, количество родителей-одиночек гораздо больше, чем обычно сообщается, однако семейные отношения зачастую выходят за рамки привычного домашнего хозяйства. В частности, те, кто разрабатывает официальную политику в отношении благополучия детей, должны учитывать сложность устройства современных семей: разделение не обязательно означает, что второй родитель исчезает из жизни своего ребенка. Авторы исследования выдвигают на первый план широкий спектр факторов, влияющих на благополучие детей, помимо количества родителей, живущих дома. Например, было установлено, что поддержка бабушек и дедушек чаще встречается в семьях с одним родителем. Другими словами, политическая повестка не всегда должна заключаться в том, что родитель-одиночка автоматически становится проблемой для детей. "Мы призываем политиков и исследователей бросить вызов популярным стереотипам и отразить динамизм семейной жизни", – говорит Фергюсон.