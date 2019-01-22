Нужен ли ребенку детский сад: советы родителям Как показывают исследования, дети, не посещающие дошкольные учреждения во многом уступают "садиковским", а именно у них "хромает" социально-психологическая готовность. У домашних детей хуже развиты адекватная самооценка, доверительные и конструктивные отношения со взрослыми и сверстниками. Таким детям тяжелее воспринимать школьный этап. Эти утверждения взяты из научных работ педагогов и психологов, полностью можно ознакомиться здесь и здесь.