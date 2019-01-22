Скачать
Вторник, 22.01.2019
Нужен ли ребенку детский сад: советы родителям
1 / 9

Нужен ли ребенку детский сад: советы родителям

Как показывают исследования, дети, не посещающие дошкольные учреждения во многом уступают "садиковским", а именно у них "хромает" социально-психологическая готовность. У домашних детей хуже развиты адекватная самооценка, доверительные и конструктивные отношения со взрослыми и сверстниками. Таким детям тяжелее воспринимать школьный этап. Эти утверждения взяты из научных работ педагогов и психологов, полностью можно ознакомиться здесь и здесь.
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Дети, Ребенок, Родители, Детский сад, Маленькие дети, Мама и ребенок, Садик.
12:47 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь