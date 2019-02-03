Самые забавные причины детского плача

Дети могут плакать, потому что рядом нет их мамочки, потому что они не хотят есть полезные овощи, потому что им не с кем поиграть... Причины можно перечислять бесконечно. Родители поделились с нами самым нелепыми причинами, почему их детки закатывали им ужасные истерики! Например, не разрешили им пить воду из унитаза или идти гулять без обуви… впечатлило? Тогда листайте дальше!