Волосы этой девочки выглядят как у Элвиса Пресли (Фото)

Некоторые из нас тратят сумасшедшие деньги покупая продукты для волос и витамины, в то время как другие имеют роскошную шевелюру от природы, как эта малышка Чанко. Шестимесячная японская девочка стала звездой Instagram благодаря своей изысканной прическе, после того как ее мама разместила ее фотографии. Чанко родилась уже с волосами, и через шесть месяцев ее "грива" стала еще больше. Эта девочка сейчас имеет волосы как у Элвиса Пресли, и люди не могут отвести взгляд от нее. В настоящее время в Instagram она имеет более 70 тыс. подписчиков.