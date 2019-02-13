Скачать
Среда, 13.02.2019
Волосы этой девочки выглядят как у Элвиса Пресли (Фото)
1 / 8

Волосы этой девочки выглядят как у Элвиса Пресли (Фото)

Некоторые из нас тратят сумасшедшие деньги покупая продукты для волос и витамины, в то время как другие имеют роскошную шевелюру от природы, как эта малышка Чанко. Шестимесячная японская девочка стала звездой Instagram благодаря своей изысканной прическе, после того как ее мама разместила ее фотографии. Чанко родилась уже с волосами, и через шесть месяцев ее "грива" стала еще больше. Эта девочка сейчас имеет волосы как у Элвиса Пресли, и люди не могут отвести взгляд от нее. В настоящее время в Instagram она имеет более 70 тыс. подписчиков.
fullpicture.ru
Фото: fullpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Девочка, Волосы, Instagram, Чанко.
22:26 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь