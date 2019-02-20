"Новый свет - новому миру": милые моменты до и после рождения (Фото)

Женщина становится матерью еще до того, как ее ребенок появился на свет. Как только в тебе зарождается новая жизнь – ты уже мама, которая заботится не только о себе, но и о малыше, растущем внутри. Фотограф из Вьетнама Нгуен Ву Фуок (Nguyen Vu Phuoc) решил показать жизнь женщины во время вынашивания малыша и после того, как он уже появился на свет.