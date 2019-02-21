Скачать
Пятница, 22.02.2019
Birth Photo Competition 2019: конкурс о тайне рождения маленького человека (Фото)
1 / 23

Birth Photo Competition 2019: конкурс о тайне рождения маленького человека (Фото)

Завершился конкурс Birth photo Competition 2019 среди фотографов, снимающих роды и первые часы жизни малышей. Судьи выбрали победителей, которым удалось передать чудо появления нового человека в ярких эмоциональных образах.
cameralabs.org
Фото: cameralabs.org
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Роды, Фото, Рождение, Победители конкурса, Birth photo Competition 2019.
16:15 Чт, 21 Февраль 2019 Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь