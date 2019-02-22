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Пятница, 22.02.2019
Ребенок и коробка пиццы - что между ними общего (Фото)
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Ребенок и коробка пиццы - что между ними общего (Фото)

Когда у фотографа Дани Лэй родился сын Лоренцо, она решила каждый месяц в течение года делать снимки, показывающие его прогресс в росте. Но творческая мама не захотела делать обычные фотографии, а подошла к этому делу с креативом. Посовещавшись с бабушкой малыша, Дани пришла к выводу, что проект должен быть как-то связан с его красивым итальянским именем. И родилась идея ежемесячно сравнивать Лоренцо с коробочкой пиццы.
ihappymama.ru
Фото: ihappymama.ru
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Пицца, Фотограф, Лоренцо, Дани Лэй.
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