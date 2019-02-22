Ребенок и коробка пиццы - что между ними общего (Фото)

Когда у фотографа Дани Лэй родился сын Лоренцо, она решила каждый месяц в течение года делать снимки, показывающие его прогресс в росте. Но творческая мама не захотела делать обычные фотографии, а подошла к этому делу с креативом. Посовещавшись с бабушкой малыша, Дани пришла к выводу, что проект должен быть как-то связан с его красивым итальянским именем. И родилась идея ежемесячно сравнивать Лоренцо с коробочкой пиццы.