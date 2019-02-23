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Суббота, 23.02.2019
Пушистые родители: невероятно милые снимки животных с их детьми (Фото)
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Пушистые родители: невероятно милые снимки животных с их детьми (Фото)

Животные, в отличие от людей, всегда искренне проявляют свои эмоции. Особенно, когда в их семье случается счастливое пополнение. Только взгляните на этих пушистых родителей, которые буквально светятся от счастья! Теперь вы знаете, что четвероногие тоже умеют улыбаться!
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Дети, Семья, Животные, Родители, Счастье, Мама и ребенок, Милота.
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