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Игрушки для детей: на что стоит обратить внимание при их покупке

Игрушки для детей: на что стоит обратить внимание при их покупке
19:09 Вс, 24 Февраль 2019 Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Мир детства неразрывно связан с игрушками, ведь они необходимы ребенку для того, чтобы играться.

Но кроме развлечения игрушки должны приносить и другую пользу. Это развитие ребенка. С помощью грамотно подобранных игрушек он учится познавать мир, приобретает определенные навыки. Поэтому, перед тем как купить игрушку для ребенка следует подумать, какую пользу она принесет для его развития.

Детские игрушки очень разнообразны. Их делят по видам, по назначению, по возрасту. Большую группу составляют игрушки для самых маленьких. В этой категории очень важно, чтобы игрушка была не только интересной и полезной ребенку, но и безопасной. Это главное требование к игрушкам для самых маленьких. Материалы изготовления должны соответствовать всем санитарно-гигиеническим нормам и быть безвредными для здоровья детей. Другая опасность, которая может подстерегать ребенка – возможность пораниться. Поэтому в игрушках не должно быть острых краев, легко отламывающихся деталей.

Важно также и то, как игрушка будет воздействовать на психику ребенка. Она не должна пугать его или вызывать агрессию. Особенно это важно для маленьких детей. Не последнюю роль играет и то, как игрушка будет способствовать развитию ребенка. Самым маленьким покупают погремушки, пластиковых и резиновых зверят и птичек. Все они должны быть достаточно прочными и экологически безопасными. Для детей постарше выпускаются различные развивающие наборы, дающие возможность не только занять досуг ребенка, но и помогающие развивать творческие способности.

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Большинство игрушек и игр являются универсальными и одинаково подходят и мальчикам и девочкам. В то же время производителями выпускаются интересные игрушки для мальчиков узкой направленности и для девочек. Традиционно мальчиков интересуют машины, самолеты, разные механизмы, игрушечное оружие. Машинки продаются как в одном экземпляре, так и в подарочных наборах. Большой популярностью у современных детей пользуются различные трансформеры. Они интересны тем, что способны менять форму и вид с помощью несложных движений.

Также дети любят игрушечных персонажей из мультфильмов и детского кино. Это касается девочек и мальчиков. Девочки предпочитают кукол, наборы кукольной одежды, мебели, посуды. Качественные игрушки способствуют развитию общительности, внимания, сообразительности и доставляют большое удовольствие.

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Дети, Ребенок, Игрушки, Игрушки для детей.
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