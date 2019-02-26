Скачать
Вторник, 26.02.2019
Мир глазами ребенка: когда твой отец бог фотошопа (Фото)
1 / 18

Мир глазами ребенка: когда твой отец бог фотошопа (Фото)

В детстве чудеса и открытия случаются на каждом шагу, даже если сейчас вы об этом не помните. А вот голландский фотограф Эдриан Соммелинг (Adrian Sommeling) на своих снимках запечатлевает волшебные моменты детства, чтобы от них остались не только полузабытые воспоминания, но и живые фотографии. С помощью своего младшего сына Соммелинг на фотографиях воссоздает окружающий мир таким, каким его мог бы видеть каждый из нас в свои восемь лет.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Отец, Сын, Фотошоп, Мир глазами ребенка, Смешные фото, Сын и отец, Бог фотошопа, Папа фотошопер.
12:52 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь