Мир глазами ребенка: когда твой отец бог фотошопа (Фото) В детстве чудеса и открытия случаются на каждом шагу, даже если сейчас вы об этом не помните. А вот голландский фотограф Эдриан Соммелинг (Adrian Sommeling) на своих снимках запечатлевает волшебные моменты детства, чтобы от них остались не только полузабытые воспоминания, но и живые фотографии. С помощью своего младшего сына Соммелинг на фотографиях воссоздает окружающий мир таким, каким его мог бы видеть каждый из нас в свои восемь лет.